Velejador Aleixo Belov vai receber título de cidadão soteropolitano

O velejador ucraniano Aleixo Belov, 78 anos, já é baiano de coração e agora se tornará soteropolitano oficialmente. Na próxima quarta-feira (20), ele vai receber o Título de Cidadão da Cidade do Salvador, na Câmara Municipal.

O velejador – que se prepara para inaugurar o Museu do Mar Aleixo Belov no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador – não esconde a alegria de receber o título. “Naturalizei-me brasileiro aos 24 anos, tornando-me baiano de coração. Só faltava Salvador me receber como filho. E este dia chegou”, festeja ele, que também contribuiu com a formação de novas gerações de navegadores locais durante as duas viagens que realizou acompanhado por alunos no veleiro-escola “Fraternidade”.

A concessão do título é resultado de um projeto apresentado pelo vereador André Fraga (PV). “É um reconhecimento que já deveria ter sido feito há muito tempo a alguém que escolheu a Baía de Todos-os-Santos e Salvador para empreender, para gerar empregos e tecnologia na área náutica”, afirmou ele, destacando que Belov divulgou a Bahia e capital baiana por onde passou durante suas viagens ao redor do planeta.