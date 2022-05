Velejadores ficam à deriva por 12 horas na Baía-de-Todos-os-Santos

Dois velejadores ficaram à deriva no mar da Baía-de-Todos-os-Santos do fim da tarde de quinta-feira (19) até a manhã desta sexta-feira (20). Os amigos saíram da região da Ribeira e foram encontrados por agentes do Graer próximos ao município de Madre de Deus.

O resgate foi feito com um helicóptero pelo Graer e com o auxílio da Marinha, que deslocou lanchas para o apoio.

Durante a noite, os agentes tiveram dificuldade de localização dos tripulantes, que estavam em uma embarcação pequena. As buscas foram retomadas por volta das 4h desta sexta. Os homens foram localizados por volta das 7h.

Segundo nota enviada pela assessoria da Polícia Militar, foi prestado apoio aos dois tripulantes da embarcação, que foram levados até Salvador.