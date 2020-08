Vem, encomenda! Correios anuncia mutirão de entrega neste fim de semana

Quem está ansioso pela chegada de alguma encomenda já pode começar a comemorar. Os Correios, que estão em paralisação parcial e funciona, com 83% da sua capacidade, farão um mutirão de entrega neste fim de semana.

Isso mesmo, as entregas, que costumam ocorrer em dias úteis, também serão feitas neste sábado (22) e domingo (23). A força-tarefa tem como objetivo minimizar os impactos à população diante da paralisação parcial do efetivo.

A operação contará com o apoio dos colaboradores da área administrativa, que vão auxiliar na operação. Haverá ainda um remanejamento de veículos, que permitirá com que a empresa realize a entrega de um volume 4 vezes maior de encomendas do que o habitual no fim de semana.

Apesar da pandemia, as agências dos Correios seguem funcionando durante a semana, com serviços de SEDEX e o PAC, que continuam sendo postados e entregues. No entanto, os serviços com hora marcada seguem suspensos temporariamente.

Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 3003-0100 e 0800 725 0100 ou pelo endereço http://www.correios.com.br/fale-com-os-correios.