Vem logo verão!

Nova coleção da brand Das Águas (divulgação)

Mistura de estampas, leveza e aquela cartela de cores singela que combina com os dias mais quentes do ano. Atrás de um mood assim para arrasar no visu com pegada beachwear? Dá aquela espiadinha na campanha da marca Das Águas (@dasaguasbrasil), comandada pela designer de moda pernambucana Luanda, mas que é desenvolvida e produzida na Bahia, e carrega tudo isso nas criações. Em tempo: a coleção Flor do Mar homenageia uma Erê de Iemanjá (que tem esse nome) e traz o lúdico como uma das apostas de Verão.

Mudança de estação

Que tal investir naquele toque de cor para celebrar a chegada da primavera? Se a ideia é apostar em um tom mais adocicado, como a paleta dos candy colors, também está valendo. O vixe amou a sandália da Cali Store (calistore.com.br), ideal para entrar em uma mudança de temporada com muito estilo. Custa R$ 122,50.

Hora do navy

Boys descolados que amam uma peça clássica, que acaba sendo um curingão e permite muitas composições versáteis, vão curtir esse short navy garimpado na lojinha virtual da Dafiti (dafiti.com.br). E aí? Vai de mistura de estampas ou prefere uma versão mais minimalista no seu visu? Custa R$ 49,90.

Para o cantinho

Um detalhe irreverente para deixar sua casa com personalidade. Quem procura por isso, vale conferir os achadinhos da Tok & Stok (tokstok.com.br), dentre eles essa plaquinha divertida para embelezar um cantinho especial. Custa R$ 32,90.

Think pink

Quantas vezes a gente se deu conta que o look de todo santo dia estava flertando com a mesmice? E que um simples truque de stylist seria capaz de reverter tal situação? É o caso dessa bolsa tiracolo pink capaz de acender aquela produção basiquinha em um minuto. Onde achar? E-commerce do Studio Z (stz.com.br). Preço: R$ 99,99.

Para criar

Uma base perfeita é aquela peça de se transformar e virar elemento de criação. A exemplo desse top da Renner (lojasrenner.com.br) que você pode usar sozinho combinando com uma saia florida, ou ainda, ganhar uma sobreposição bafônica, ficar por baixo de um quimono estampado. Quer um para chamar de seu? Descola nas lojas da Renner. Preço: R$ 89,90.