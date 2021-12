Vem Verão 

Um vestido com um tom bem alegre é aquele item que não pode faltar no guarda-roupa para os dias ensolarados que estão por vir. Mas não basta selecionar apenas uma peça com uma cor vibrante. A dica é eleger um vestido com algum efeito, como esse modelito assinado pela grife Carol Bassi (@carolbassibrand), que se destaca pelas mangas bufantes, bem como pelo tom alaranjado. Em tempo: a grife vive um momento de expansão e acaba de abrir as portas no Rio de Janeiro. Agora, é torcer para a Bahia ser o próximo destino.

Achadinho

Um tênis flatform é aquela peça tem que ter, principalmente entre a turma que não abre mão de um visu sportwear. Você faz parte dessa tribo? então, dá uma espiadinha nesse modelito da Sri Clothing (sriclothing.com) que se destaca não somente pela cor vermelha, mas também pelo precinho amigo do bolso. Custa R$ 77,7.





Só love

Um bracelete divertido que é puro amor. Nada como injetar um pouco de humor e romantismo na peça escolhida. O vixe amou o lançamento da Ziziglow (ziziglow.com.br) que é bem fiel a essa premissa. Preço: 89.





Nova versão

Ela já foi vista de muitos jeitos, afinal, a bolsa baguete é a queridinha do momento. Porém com estampa de bandana, posso apostar que você ainda não se deparou com essa versão. Rolou sentimento? Esse modelo da Renner (lojasrenner.com.br) você leva para casa por R$ 49,9.

Foco no olhar

Um par de óculos poderoso combina demais com o Verão. Se vai descolar uma armação, que seja bafônica, né? A dica é apostar em uma com tamanho generoso e lentes amareladas, como essa á venda no e-commerce da Amaro (amaro.com/br). A peça sai por R$ 134,9 e vai dar aquele up no seu lookinho para os dias mais quentes.

Olho nela

Uma camisa tropical pode ser minimalista, basta a base ser branca. O boy descolado que está a fim de arrematar uma peça com essa vibe, mais básica, para combinar com facilidade, olhos abertos para o modelito da Estoque (m.estoque.com.br). Preço R$ 119,96





Nota 10 - Uma senhora, toda sexta-feira, ensina a neta a bordar. Em um tempo no qual o trabalho artesanal vem sendo esquecido é um ótimo estímulo para a valorização dessa arte.



Nota 0 - Um homem parou o carro, trancando um outro veículo. Quando ouviu buzinas e percebeu que era um chamado para ele aparecer, fez a maior cara feia como se tivesse com a razão. De última!