Vencedor da Mega-Sena que levou R$ 289 milhões é de Pernambuco

A ganhadora, ou ganhador, da Mega-Sena acumulada em R$ 289,4 milhões é de Pernambuco, segundo informou a Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (14). O vencedor já retirou o prêmio após fazer uma aposta pela internet.

Em nota divulgada anteriormente, a Caixa informava que não repassaria mais informações, nem a cidade onde foi feito o jogo, para manter o sigilo do vencedor. O sortudo levou o maior prêmio entre os concursos regulares da história até o momento, sem contar os sorteios do Réveillon.

Primeiro soteropolitano venceu a Mega em 2011; 38 já levaram

As seis dezenas sorteadas no concurso 2.150 foram:

23 – 24 – 26 – 38 – 42 – 49

Na Quina, 838 apostadores acertaram as cinco dezenas, e cada um receberá R$ R$ 30.450,20. Na Quadra, foram 56.994 apostas ganhadoras, que receberão R$ R$ 639,59 cada.

A primeira vez que um soteropolitano levou o prêmio da Mega-Sena foi em novembro de 2011. Ele arrematou nada menos que R$ 5,4 milhões, sem precisar dividir com ninguém. Os maiores sorteios com vencedores baianos até hoje foram com premiações de R$ 220 milhões (2016), com aposta dividida com outros cinco vencedores; R$ 224 milhões (2013), partilhados com outras três apostas; e R$ 302 milhões (2018), divididos com outros 52 sortudos. Já o maior prêmio da história da Bahia foi R$ 306 milhões (2017), partilhados com outros 16 apostadores.

Probabilidade

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda de acordo com a Caixa.