Vencedora 57 vezes, ex-BBB Paulinha Leite dá dicas de como acertar na loteria

Paulinha Leite, do BBB 11, não ganhou o prêmio no reality show, mas mostrou que tem sorte em outro tipo de jogo. Após a ex-sister anunciar que acertou cinco números da Mega-Sena em dois jogos diferentes e quase levou para casa o prêmio de R$ 190 milhões, muitos têm se perguntado o segredo para ganhar nos jogos de sorte.

Paulinha deu dicas para quem também tenta ganhar uma bolada, ao UOL Splash.

A primeira dica sugerida é: jogar. Ela lembra que muitas pessoas dizer que querem ganhar, mas nunca jogaram de fato. "Fica meio complicado, é um detalhe que as pessoas esquecem".

A ex-sister acredita "na Lei da Atração", e, por isso, diz ser preciso pensar positivo ao fazer as apostas. As pessoas jogam por jogar, elas não acreditam no que querem. Eu acredito muito no que estou fazendo. O universo devolve", garante, apesar de admitir que depende bastante da sorte para as vitórias.

Mas não deixa de aconselhar: "Já ganhei R$ 174 mil assim, formando jogo com número no outdoor, olhando do carro". Por isso, indica o hábito de observar os números no dia a dia e apostar neles.

Apesar de ter uma empresa de bolões, Paulinha garante que ganhou sozinha todas as 57 vezes em que divulgou ter faturado um prêmio. Dessa vez, jogou números que costuma apostar sempre, mas também indicou os mesmos para alguns grupos da empresa.

"Eu só posto no meu pessoal se o bilhete (da loteria) é meu, se eu fiz. Quando é (prêmio) da empresa, eu só posto no perfil da empresa", afirma.