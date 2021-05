Vendas do varejo baiano caem no mês de março, diz IBGE

O IBGE divulgou nesta sexta-feira (7) os dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) referentes ao mês de março de 2021. Em março, as vendas do varejo na Bahia voltaram a cair (-7,2%) em relação ao mês anterior, na série livre de influências sazonais.

O estado havia apresentado índice positivo em fevereiro (0,4%), mas teve, em 2021, o pior resultado para um mês de março, nesse comparativo, desde o início da série histórica, em 2000. Com esse desempenho, o volume de vendas na Bahia voltou a se distanciar do patamar pré-pandemia, ficando 7,9% abaixo do verificado em fevereiro de 2020.

O resultado do comércio varejista baiano entre fevereiro e março (-7,2%) foi o quinto pior do país, sendo bem inferior ao nacional (-0,6%), e acompanhou o movimento de recuo verificado em 22 das 27 unidades da Federação.

Também foi negativo o resultado das vendas do varejo na Bahia na comparação de março/21 com março/20, mostrando queda de -0,8%. Foi o quinto recuo consecutivo no volume de vendas nesse confronto com o mesmo mês do ano anterior e um resultado também pior que o verificado no Brasil como um todo, onde houve crescimento (2,4%).

Com o desempenho de março, o varejo baiano apresenta retração no acumulado do ano (-2,9%), em um resultado pior que o nacional (-0,6%). Também se mantém em queda (-4,4%) no acumulado nos últimos 12 meses (frente aos 12 meses anteriores). O estado tem o quarto pior resultado do país nesse confronto, acima apenas de Distrito Federal (-8,0%), Ceará (-5,4%) e Tocantins (-4,7%).

Divulgação/IBGE