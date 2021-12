Vendas para show de Gal Costa em Salvador começam na terça (28)

Em única apresentação na Bahia, Gal Costa comemora 56 anos de carreira com o show “As Várias Pontas de uma Estrela”, no dia 29 de janeiro, às 21h, no Teatro Castro Alves.

No show, a cantora promete se debruçar sobre as relações entre o repertório que ela própria apresentou ao Brasil, com de hits e obras-primas, e a obra de Milton Nascimento. Os ingressos estarão à venda a partir das 12h desta terça-feira (28), na bilheteria do Teatro Castro Alves e no site Sympla.

A turnê estreou em dezembro e traz apresentações inéditas de Gal, como “Palavras no Corpo” (Silva/Omar Salomão) e “Sublime” (Dani Black), e ainda outras escritas por Gilberto Gil, Djavan, Adriana Calcanhotto, Nando Reis, Jorge Mautner e Marilia Mendonça, entre outros nomes das mais variadas gerações.

Assim como aconteceu no respectivo álbum, a direção geral do espetáculo fica sob os cuidados de Marcus Preto. A direção musical é de Pupillo, baterista da Nação Zumbi, que recrutou uma banda de músicos jovens: Pupillo (bateria), Chicão (teclado), Pedro Sá (guitarra), Lucas Martins (baixo) e Hugo Hori (sax e flauta). O cenário é de Omar Salomão, filho do poeta Waly Salomão (1943-2003), que dirigiu Gal no histórico show “Fatal” (1970).