Vendedor de 'carro do ovo' é morto a tiros dentro do veículo no interior da Bahia

O vendedor Tiago Santos Silva, de 30 anos, foi morto a tiros enquanto trabalhava no seu "carro do ovo", na noite de terça-feira (22), no município de Jacobina, no centro-norte da Bahia.

De acordo com o Serviço de Informações do Cicom (SIC), policiais militares da 24ª CIPM foram acionados para averiguar a denúncia de um homem que foi morto por disparos de arma de fogo, no interior de um veículo, na rua A, no bairro Jacobina II. No local, a equipe constatou o fato.

Foi acionado o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo. Buscas foram feitas a fim de localizar suspeitos, mas ninguém foi preso.

A autoria e motivação serão investigadas pela polícia judiciária.