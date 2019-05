Vendedora ambulante é baleada em assalto no Calabetão

A vendedora ambulante Denise Santos de Jesus, 19 anos, foi surpreendida por um assaltante enquanto estava indo comprar mercadorias para sua barraca de lanches, no bairro do Calabetão, em Salvador, na tarde dessa terça-feira (28).

De acordo com a polícia, Denise foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do tórax durante o ataque. O assaltante levou o dinheiro que estava com a vítima.

Ela foi socorrida por uma vizinha para o Hospital Geral do Estado (HGE) e segue internada após realizar cirurgia. Seu estado de saúde é estável.

Ao CORREIO, a mãe de Denise, a doméstica Adriana Bispo, 37, revelou que os assaltos são comuns no bairro, mas afirmou que foi a primeira vez que sua filha foi vítima de ladrões.

"Foi um assalto na Ladeira de Pedra, aqui no Calabetão mesmo. Ela vende lanches e todo dia vai comprar a mercadoria para abastecer a barraca dela, na passarela da Jaqueira do Carneiro. Eles levaram o dinheiro dela, o celular estava em casa", comentou Adriana.

"As pessoas começaram a gritar quando viram ela no chão e vieram me achar aqui em casa para dar socorro. É muito comum isso aqui, mas foi a primeira vez que aconteceu com ela, espero que seja a última", completou a mãe da vítima, que ficou tomando conta da filhinha de Denise, de 4 anos.

A PM não foi acionada para atender essa ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier