Venezuelano Guerra treina pela primeira vez no Fazendão

Alejandro Guerra deu os primeiros toques na bola no Fazendão. Anunciado na última sexta-feira, o meia venezuelano participou do trabalho tático comandado ontem pelo técnico Roger Machado.

Guerra mostrou disposição, mas ainda não sabe se será opção para o primeiro compromisso do Bahia após a pausa para a disputa da Copa América.

A delegação tricolor viaja na tarde de hoje para Porto Alegre onde disputa o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, quarta-feira, às 19h15, na Arena do Grêmio. A partida de volta acontece no dia 17, no mesmo horário, na Fonte Nova. Antes de embarcar, o elenco treina pela manhã no Fazendão.

Guerra ainda não está regularizado e aguarda isso acontecer para ter a chance de vestir a camisa azul, vermelha e branca pela primeira vez. O mesmo acontece com outro recém-contratado, o zagueiro Juninho, que também já treina normalmente com a equipe. Os dois serão apresentados oficialmente pela diretoria tricolor no final da manhã de hoje. Apesar de estarem acertados, o zagueiro Marllon, o lateral esquerdo Giovanni e o atacante Lucca ainda não foram anunciados pelo clube.

O atacante Rogério, com dores no ombro, e o zagueiro Ernando, com hérnia de disco, fizeram tratamento na fisioterapia. Já Fernandão se recuperou do incômodo na coxa e treinou normalmente com o grupo.



DIFERENTE

Apesar de recuperado, Fernandão não começará entre os titulares contra o Grêmio. Aliás, o torcedor tricolor verá o Bahia com algumas modificações com relação ao time que perdeu para o Internacional por 3x1 no Brasileirão, no dia 12 de junho, na última partida antes da pausa para a Copa América.

A defesa será a mesma, com Douglas, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés, mas do meio pra frente haverá mudanças. Ao invés de três volantes, apenas dois. Após a transferência de Douglas Augusto para o PAOK, da Grécia, apenas Gregore e Elton protegerão a zaga tricolor. Ramires completará a meiuca.

Titulares contra o Intr, Fernandão e Arthur Caíke sentarão no banco contra o Grêmio. Élber, Artur e Gilberto formarão o ataque.