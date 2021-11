Vento arranca telhas de casa na Federação e danifica cobertura de dois imóveis

O início do domingo (28) na Rua dos Orixás, no Gantois, localidade da Federação, foi de susto para os moradores. É que, ainda no início da manhã, os fortes ventos no local foram capazes de arrancar parte do telhado da cobertura de um prédio familiar que voou e ainda caiu sobre dois imóveis da rua, que também tiveram as telhas quebradas.

De acordo com a jornalista e artesã Edilena Couto, 43 anos, que mora no terceiro andar do prédio, as telhas causaram um barulho assustador por volta das 6h.

"Foi um barulho muito forte. Eu tava na sala e corri pro quarto com medo! Parecia que a casa estava caindo, que estava desabando tudo, todo mundo ficou desesperado aqui. Moro no terceiro andar e o povo dos andares inferiores também ficaram muito assustados", conta ela.

Telhas quebraram cobertura de vizinhos (Arisson Marinho/CORREIO)

Ainda segundo Edilena, quando o vento e a chuva passaram, ela foi conferir o estrago que tinha sido feito. “Cheguei e vi que metade da cobertura tinha sumido, junto com dois barrotes que se dividiram: um acertou na casa da vizinha de frente e outro entrou pela oficina vizinha ao prédio”, lembra.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido porque a oficina não estava funcionando e a dona da outra residência atingida estava em viagem. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi acionada e enviou um engenheiro para avaliar o local. Edilena afirma que o agente avaliou a casa, afirmou que a estrutura da casa não teve danos e orientou que a cobertura fosse feita novamente.

Como os moradores da residência estão desempregados e não têm condições de bancar a reforma das três coberturas, Edilena realiza uma campanha nas redes sociais para conseguir ajuda e pagar as reformas:

Outras ocorrências

Nesta segunda-feira, a Codesal voltou a receber demandas por conta das chuvas e do vento. Ao todo, foram registradas 21 solicitações até às 17h desta segunda.

Entre as ocorrências, foram oito ameaças de desabamento, três ameaças de deslizamento, uma avaliação de imóvel alagado, um desabamento de muro, dois desabamentos parciais, uma infiltração, quatro orientações técnicas e um poste com ameaça de queda.



Chuvas continuam

E a previsão é que o tempo chuvoso continue em Salvador durante toda a semana e no próximo final de semana. Nesta terça-feira (30), o tempo deve ir de nublado a parcialmente nublado com chuvas de intensidade fraca ou moderada. No entanto, há risco de deslizamentos de terra devido aos acumulados dos últimos dias.



Diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo afirma que o órgão estará atento a possíveis ocorrências. "A Defesa Civil de Salvador mantém plantão ininterrupto de 24 horas com equipes de prontidão para os atendimentos emergenciais que se façam necessários, monitorando as condições do clima e emitindo alertas, voltados principalmente às comunidades que vivem em áreas de risco", ressalta.