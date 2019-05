Vento pode chegar a 74 km/h no sul da Bahia até domingo, alerta Marinha

Ventos intensos são esperados do litoral entre o norte do Rio de Janeiro e o sul da Bahia da noite da quinta-feira (16) até o domingo (19), segundo nota divulgada nesta quarta-feira pela Marinha do Brasil, através do seu Centro de Hidrografia (CHM). A previsão é que os ventos cheguem a até 74 km/h no período.

Além da ventania, há previsão de ondas de direção Sudoeste a Sudeste entre 3 e 4 metros em alto mar, no mesmo período.

A Marinha faz avisos de mau tempo pelo seu site e também pela página de Facebook do seu Serviço Meteorológico. Também é possível consultar as informações pelo app Boletim ao Mar (para Android e iOS), desenvolvido pela Marinha em parceria com o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR).

A orientação do órgão é que antes de ir ao mar, os navegantes consultem alguma dessas páginas para se certificar sobre as condições.