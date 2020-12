Vera Cruz determina que bares e restaurantes fechem às 21h

A prefeitura de Vera Cruz determinou neste sábado (26) que bares, restaurantes e similares só podem funcionar na cidade até 21h entre 30 de dezembro e 4 de janeiro. Após esse horário, fica permitido somente funcionamento de serviço de entrega. A medida é uma das tomadas para diminuir a disseminação da covid-19 no município.

No mesmo período de tempo, também fica proibido realização de qualquer show musical ou artístico em bares, restarautens e espaços públicos ou privados da cidade, seja com música ao vivo ou transmissões de qualquer meio. A ideia é evitar aglomerações.

As secretarias municipais, com apoio da Polícia Militar, vai fiscalizar o cumprimento do decreto. Quem não seguir as determinações pode ter o estabelecimento interditado e alvará de funcionamento suspenso e cassado. A pessoa física responsável também será autuada por crime de infração de medida senitária preventiva, conforme previsto no Código Penal.

Para ajudar no trabalho, fiscais de transportes, agentes de trânsito, guardas municipais e todo corpo de servidores poderão ser disponibilizados para a escala de operações de combate à covid-19.