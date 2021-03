Veracel entrega material de apoio escolar para 5 mil alunos de comunidades indígenas

A Veracel, indústria de celulose localizada no Sul da Bahia, realizou nas últimas semanas a entrega de material de apoio escolar para cerca de 5 mil alunos de comunidades indígenas da Costa do Descobrimento, na região de Eunápolis.

A iniciativa faz parte do programa “Educação é vida” da empresa, um conjunto de ações em prol da educação que irá beneficiar professores e alunos de 32 aldeias da região de atuação da empresa. Um dos objetivos é incentivar a permanência dos estudantes em sala de aula, reduzindo a evasão escolar.

A doação dos kits foi realizada nas escolas públicas municipais e estaduais de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA). As entregas foram realizadas de acordo com os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Funai (Fundação Nacional do Índio) e dos demais órgãos competentes.

“Essas ações estão vinculadas diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, da Organização das Nações Unidas, que visa a assegurar educação inclusiva de qualidade e também promover oportunidades de aprendizagem para todos”, afirma Eunice Britto, da Etno Consultoria, especializada no relacionamento com as comunidades locais e tradicionais localizadas em área de atuação de empreendimentos, além de delegada de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH).

A doação dos kits escolares já é realizada pela Veracel há 11 anos. Por meio do programa, nos últimos anos a empresa também apoiou as escolas com materiais para a construção de salas de aula, melhorias de infraestrutura, projetos de melhorias sanitárias, acesso à água de qualidade, entre outras prioridades definidas em conjunto com os gestores das unidades educacionais nas aldeias.

“Há anos contamos com essa parceria entre a Veracel e nossas comunidades. Sabemos que a educação das nossas crianças é importante, principalmente no mundo que vivemos. As famílias indígenas anseiam, necessitam e agradecem a possibilidade de receber os materiais escolares necessários para cada criança da comunidade”, diz o Cacique Zeca Pataxó, do Movimento Indígena da Bahia (Miba).

“Essa parceria com a Veracel é de grande importância para nossas crianças e adolescentes principalmente neste momento pandêmico, de crise sanitária e econômica, para que possam iniciar o ano letivo com mais tranquilidade”, complementa o Cacique Aruã, presidente da Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia (Finpat).