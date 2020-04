Veracel promove ações para combate ao novo coronavírus na Bahia

A Veracel - uma das maiores produtoras de celulose do Brasil - tem feito investimentos importantes em ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus na Bahia. As medidas adotadas pela companhia, nos últimos dias, incluem a montagem de um hospital de campanha e doações de respiradores mecânicos, de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), alimentos e itens de higiene e limpeza. As medidas beneficiam profissionais de saúde e milhares de moradores de 11 municípios do extremo-sul do estado.

“A empresa vem implementando um conjunto integrado de ações composto de várias frentes de atividades. Uma das iniciativas é uma parceria firmada com a Suzano e o governo da Bahia, que está possibilitando a construção de um hospital de campanha em Teixeira de Freitas”, diz Andreas Birmoser, diretor-presidente da Veracel Celulose. O hospital terá 20 leitos de UTIs, com respiradores físicos e móveis e será totalmente bancado pelas duas empresas. O governo do estado vai arcar com o custo de manutenção da unidade. “Estes leitos serão dedicados às pessoas que contraírem a Covid-19. Tenho certeza que esta iniciativa ajudará a salvar muitas vidas em nossa região”, afirmou Birmoser.

Além do hospital, a Veracel organizou uma ação conjunta com empresas parceiras para a doação de mais de 86 mil itens de saúde e higiene para as secretarias de Saúde dos municípios de Porto Seguro e Eunápolis, onde fica a sede da empresa. Os materiais doados incluem itens como máscaras descartáveis, toucas, luvas cirúrgicas, óculos de proteção e aventais.

Outra ação é a doação de hipoclorito de sódio, na concentração de 2,5% de cloro, substância utilizada para a desinfecção de ambientes. A Veracel já distribuiu 30 mil litros do produto, para as secretarias municipais de Saúde de Eunápolis, Canavieiras, Belmonte, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Mascote, Potiraguá, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.

A empresa vai também doar alimentos e itens de higiene básica para aproximadamente 2.500 famílias. Essas comunidades também receberão hipoclorito de sódio (água sanitária) e orientações de uso. Também está em curso uma articulação entre uma rede de costureiras, associações comunitárias e pequenos empreendedores dos municípios da região para a confecção de 15 mil máscaras caseiras, que já estão sendo doadas a funcionários da Veracel e a empresas parceiras.

Andreas Birmoser conta que a Veracel foi uma das empresas do setor pioneiras em implementar medidas preventivas em sua operação. “Fizemos vários ajustes em nossas rotinas de trabalho, dentro do nosso compromisso de não medir esforços para assegurar a saúde e a segurança de todos os nossos colaboradores”, diz. Dentre outras iniciativas, ele citou a implantação de home office para o pessoal da área administrativa, o aumento do número de ônibus para o transporte de colaboradores, a implementação de turnos para o uso de refeitórios e o reforço da higienização em todos os setores da empresa.