Verão: 'A gatinha bronzeada de hoje é a velhinha enrugada de amanhã', alerta esteticista

O filtro solar deve ser utilizado com frequência inclusive por pessoas de pele negra. Além disso, a exposição ao sol nas praias reabertas de Salvador, dentre elas o famoso Porto da Barra que reabriu hoje, deve ser feita com alguns cuidados para evitar danos à pele no Verão. Os banhistas devem optar por ir à praia antes das 10h e depois das 17h, quando o sol está mais fraco, pois a pele dos soteropolitanos está desacostumada com o sol e precisa ser protegida para não resultar em envelhecimento precoce e outras disfunções dermatológicas.

Estas são algumas das dicas de cuidados com a nova estação, que começa em 21 de dezembro, dadas pela esteticista Cristiane Boneta, que é especializada em pele negra. Ela foi a convidada desta terça-feira (17) do programa Saúde & Bem-Estar apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier no Instagram do jornal CORREIO.

Cristiane alertou para a necessidade da utilização de filtro solar e recomendou que a exposição ao sol depois desses meses de quarentena seja feita com alguns cuidados. “As pessoas devem começar aos poucos [a se expor] porque a pele perdeu o costume: procurar horários com menos incidência de raios ultravioleta - antes das 10h, depois das 17h - , evitar horários de pico”, diz. E completa: “além de utilizar o filtro solar, tem que reaplicar porque tem que ter uma estabilidade”. A esteticista explica que o protetor solar tem um tempo de ação no corpo que, quando passa, perde a barreira de proteção.

E a marca da máscara?

As praias de Salvador foram liberadas pela prefeitura, mas o protocolo só permite a retirada da máscara no mar. Há, dessa forma, a preocupação com a possibilidade do rosto ficar ‘bicolor’. Para evitar que isso aconteça, Cristiane lembra que a máscara também pode ser retirada para passar o filtro solar, que deve ser utilizado, e deu algumas dicas: “o ideal é utilizar uma máscara de TNT, que é mais fininha, então, não modifica tanto a exposição e é melhor para o suor também”, sugere.

A especialista alerta que estar exposto diretamente ao sol nunca é indicado e recomenda sempre procurar horários com menos sol, ficar debaixo de guarda sol, barraca. “A gatinha bronzeada de hoje é a velhinha enrugada de amanhã”, alerta Cristiane. Para ela, “a prevenção é o melhor remédio”, afirma.

Foco no Verão

“Para diminuir os danos da exposição direta ao sol é preciso hidratar bem a pele, se alimentar com produtos que não são tão tóxicos para nao inflamar a pele e causar disfunções estéticas”, diz Cristine, sabendo que mesmo com contraindicação, algumas pessoas, ainda assim, se expõem ao sol com frequência.

Além de utilizar o filtro solar, recomendação que a esteticista não cansou de repetir, ela indica, para diminuir os efeitos dessa grande exposição solar, focar na hidratação. “Se molhar com água do chuveiro, sem sal, porque a água salgada também contribui com envelhecimento e passar hidratante. Se puder escolher, ir para uma piscina que, mesmo com cloro, tem mais proteção e locais com cobertura e sombra. Tem que ter diversão, mas também cautela”, adverte.

O álcool em gel pode queimar a pele exposta ao sol?

Cristiane tranquiliza quem quer aproveitar o Verão, mas se proteger do coronavírus: “Álcool em gel é base de álcool 70$, que não causa queimaduras”, explica. Adverte, porém que pode causar dermatites como coceiras, ressecamento e descamação, e , por isso, aconselha hidratar sempre a pele após o uso.

Peles negras

“Um grande mito para quem tem pele negra é o de não usar filtro solar. As pessoas de pele negra têm resistência maior a lesões causadas por raios ultravioleta, mas isso não significa que não tenham lesões”, esclarece Cristiane.

A esteticista, que é especialista em peles negras, explica que esse tipo de pele tem resistência maior a envelhecimento precoce e câncer de pele, pois tem proteção maior. “Só que a pele negra tem os dois tipos de melanina, pigmento que faz com que a pele seja mais ou menos retinta: feomelanina e eumelanina. Sempre que se sentir ameaçada, a melanina vai reagir e isso faz com que a pele manche, por conta da maior quantidade de células. Por isso, quando a pessoa de pele negra for escolher um filtro solar, é preciso observar, além do FPS, principalmente o PPD para se proteger das manchas”, diz.

“O raio ultravioleta faz agressões por todo tipo de luz visível, não só pelo sol. Por isso, precisamos estar com filtro solar sempre. A maioria das embalagens não indica a quantidade de FPS e PPD (que tem que ser no mínimo 10) e, no geral, não têm suficiente para proteger. O ideal é usar protetor com FPS de 30 a 40 e reaplicar com frequência”, finaliza Cristiane.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier