Verão aumenta em 20% os riscos de doenças oculares; aprenda a se proteger

Além da covid-19, nesse Verão, precisamos relembrar os cuidados com a saúde dos nossos olhos. Esse é o tema desta terça-feira (12) do programa Saúde & Bem-Estar apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier), que é especializado em Saúde. O programa começa às 18h no Instagram @correio24horas. Gauthier conversará com o médico Cristian Santa Cruz, oftalmologista do DayHORC (@DayHORC) que é especialista em Catarata, Cirurgia Refrativa, Córnea e Lentes de Contato. De acordo com dados do Instituto Penido Burnier o período do Verão aumentam em 20% a incidência das doenças oculares externas: conjuntivite, alergia, ceratite (inflamação da córnea) e olho seco.

No período do Verão, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, como os raios UV (ultraviloeta) chegam com maior intensidade a exposição do corpo a eles exige maior atenção. A exposição às radiações solares podem provocar conjuntivite e ceratite de exposição, que se manifestam como olhos “irritados” (vermelhos), com sensação de areia ou corpo estranho e fotofobia ( desconforto com a luminosidade).

Se ligue! O uso de bonés, chapéus, óculos escuros com filtro para radiação ultravioleta e barracas ajuda bastante, mas o ideal é evitar a exposição excessiva, principalmente entre 10 e 14 horas. Crianças só devem se expor ao sol até às 10 horas da manhã ou depois das 17 horas, que correspondem, com o horário de verão, respectivamente, a 9 e 16 horas. A orientação se estende também aos dias nublados, quando a radiação pode chegar a 70% dos dias ensolarados.