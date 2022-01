Verão nostálgico

Leveza e conforto são as palavras de ordem da estação mais quente do ano. A nova coleção da marca baianíssima Soul Dila (@souldila), intitulada Veraneio, aposta com tudo nisso através peças como ​​camisas, regatas, saias, vestido com caimento bem comfy. E criou uma estampa divertida carregada de elementos que lembram os veraneios com a família: ventilador, coqueiros, frutas tropicais e protetor solar. Quem curte um minimalismo pode ir de conjuntinho, quem não desmembra e usa com peças neutras. Disponíveis nas lojas e no e-commerce : souldila.com.br

Arremate já

Sabe aquele short com pegada retrô multifuncional? Pois ele é um verdadeiro curingão, já que combina com o look da academia, mas também fica incrível com uma produção urbana bem pensada. O vixe amou o modelito da Netshoes (netshoes.com.br) que ainda é amigo do bolso. Custa R$ 19,9





Mais cor, por favor

Os óculos coloridos voltaram com tudo. E você, já se rendeu aos modelos quadradinhos mais desejados do momento? No e-commerce da Higher Store (higherstore.com) é possível escolher quatro tons babadeiros, mas o verdinho, é sem dúvidas, o favorito da coluna. Leve por R$ 99,9.





É ela

A bolsa baguete é a peça da vez, mas difícil mesmo é apostar em um modelo que não esteja massificado e beba na fonte da originalidade. Esse com estampa de zebra, cumpre bem esses requisitos, e imprime aquele tom fashion ao look do dia. Onde achar? Lojinha virtual da O Jambu (ojambubags.com.br). Preço: R$ 259.





Coisa de garimpeira

Descolar aquele achadinho vintage rola muito sentimento. Quem ama acessórios antiguinhos vale dá uma espiadinha no instagram do brechó O Grito (@ogritobazar), cuja curadoria é de deixar qualquer fashionista enlouquecida. Os brincos dourados de jacaré (custam R$ 80 o par) e é apenas um aperitivo.





A eleita

A bolsa térmica da Farm (farmrio.com.br) é aquela peça “tem que ter” do Verão. As ratas de praia não terão forma mais fashionista de levar as cervejinhas para o amado banho de mar. Preço: R$ 149.





Nota 10 Mulheres carecas mostram atitude e uma estética cada vez mais moderninha, ressignificando padrões, e comprovando que a falta de cabelo pode sim, ser uma opção fashion.

Nota 0 Em uma cafeteria, uma mulher começou a editar um vídeo nos stories com um som estrondoso, sem se tocar que todos a sua volta estavam incomodados com a mesma música sendo ouvido mil vezes.