Vereador acusado de 'rachadinha' tem mandato cassado em Ilhéus

O vereador Luca Lima (PSDB), de Ilhéus, teve o mandado cassado depois de ser inevstigado por um esquema de "rachadinha". A decisão foi da Câmara Municipal da cidade, que fez uma votação sobre o tema na noite da quarta-feira (25) - foram 18 votos a favor e um contrário. Houve uma abstenção, do próprio Luca.

A denúncia é de que funcionários que se recusavam a devolver parte do salário ao vereador recebiam ameaças de que seriam exonerados. Além do esquema para ficar com parte do salário dos funcionários, o político é acusado de assédio moral e sexual. Outra acusação é de desvio de função dos seus servidores no legislativo para atuação em sua clínica particular que atende a dependentes químicos em Ilhéus.

A segurança da Câmara foi reforçada para a votação, que durou cerca de cinco horas. Houve um ato do lado de fora do local pedindo punição do vereador. A Câmara Municipal informou que Luca saiu antes do final, sem saber o resultado da votação. “Não é um momento fácil esse de julgar um colega”, disse Jerbson Moraes (PSD), presidente da Câmara, destacando que a vontade da maioria foi respeitada.

O vereador foi eleito para o primeiro mandato em 2020, recebendo 442 votos. Ele ainda não se pronunciou sobre a decisão. Agora, a Procuradoria Jurídica da Câmara será acionada para saber que suplente deve ser convocado para a vaga.