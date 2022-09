Vereador baiano é preso por estupro de vulnerável contra menina de 13 anos

O vereador Roger Bruno Freitas de Santana, de Banzaê, na Bahia, foi preso na segunda-feira (19) acusado por estupro de vulnerável. A vítima é uma menina de 13 anos.

Segundo a Polícia Civil, o acusado se apresentou na delegacia de Ribeira do Pombal com um advogado e lá foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal, Júri, de Execuções Penais e Infância e Juventude da cidade.

Mais detalhes sobre a investigação não podem ser divulgados, porque o caso corre sob segredo de Justiça, segundo a polícia.

O presidente da Câmara de Banzaê, Fernandes Campo do Brito, disse que a equipe jurídica está analisando o caso. "Pegou todo mundo de surpresa", afirmou. "É um assunto novo pra gente, não recebemos nenhum comunicado do MP nem da polícia. O jurídico da Câmara está se informando sobre o inquérito", diz. Só depois, haverá definição sobre se alguma medida será tomada.

Conhecido como Roger Enfermeiro, o vereador do PT foi o mais votado da última eleição na cidade, com 8,97% dos votos. Ele está no seu primeiro mandato e é segundo secretário da Câmara.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do vereador.