Vereador de Ipecaetá é morto a tiros em bar de Santo Estevão

O vereador da cidade de Ipecaetá, Sivaldo Alves Barreto, 36 anos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (7), enquanto estava em um bar, na cidade Santo Estevão, que fica a 15 quilômetros do município onde ele exercia seu primeiro mandato. Testemunhas informaram à polícia que homens, não identificados, chegaram em um veículo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que era conhecido como Bagaceira.

Ele morreu no próprio bar, que fica na Rua Alcides Gesteira Fonseca, no centro de Santo Estevão. A Polícia Civil informou que autoria do crime ainda é desconhecida e que foram expedidas as guias periciais e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Feira de Santana. A Delegacia Territorial (DT) de Santo Estevão vai investigar a morte.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que a 57ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Santo Estêvão) foi acionada, com informações de que havia um homem vítima de disparos de arma de fogo. "A guarnição isolou o local e acionou o DPT para proceder com a perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil investigará o caso", informou a PM.