Vereador de Lajedinho é encontrado morto em fazenda

O vereador da cidade de Lajedinho, no interior da Bahia, Jimi Hendrix Alves de Araújo foi encontrado morto na fazenda da família, em Ibiquera, cidade próxima a Lajedinho.



O caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Itaberaba, e será investigado pela DT de Ibiquera.



De acordo com informações do Ruy Barbosa Notícias, o corpo do vereador foi encontrado por um amigo da família, que estranhou ao ver o comércio do vereador fechado. O homem foi até a fazenda, onde encontrou Jimi Hendrix morto. O carro e os pertences do vereador estavam no local.



A polícia não divulgou o teor do bilhete encontrado ao lado do corpo. Jimi Hendrix foi eleitor vereador de Lajedinho pelo PSD. Ele tinha 41 anos, era casado e conhecido na cidade como Jimi Hendix Rei das Grades, em alusão ao seu comércio.

Por meio das redes sociais, a prefeitura de Lajedinho lamentou a morte do vereador. "A Prefeitura de Lajedinho decreta luto oficial de 03 dias pelo falecimento do amigo e vereador Jimi Hendrix Alves de Araújo, ocorrido na data de hoje. Nossos sentimentos a todos amigos e familiares nesse momento de dor e consternação".