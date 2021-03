Vereador de Luís Eduardo Magalhães é baleado ao sair de casa

O vereador do município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, Adernoel Mota de Santana, conhecido como Dé do Sol do Cerrado (PTC), foi baleado na manhã desta quarta-feira (17) próximo à sua residência, que fica no bairro Sol do Cerrado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.



De acordo com a Polícia Civil, o registro inicial aponta que o autor dos disparos saiu de um carro e deflagrou os tiros. A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e depois transferida para o Hospital do Oeste, em Barreiras.



Segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada por volta das 9h desta quarta, o vereador foi socorrido por populares. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e a investigação está a cargo da Delegacia Territorial (DT) de Luís Eduardo Magalhães (LEM).

A Câmara Municipal de LEM cancelou a sessão extraordinária que seria realizada nesta quinta-feira (18), às 10h, em razão do incidente ocorrido com o vereador. Adernoel nasceu no município baiano de Ipirá, tem 32 anos e atua na Câmara de Vereadores desde janeiro deste ano, quando foi eleito com 688 votos.