Vereador é acusado de agredir ex-mulher na frente do filho em cidade da Bahia

Um vereador da cidade de Caém, na Bahia, é investigado sob suspeita de agredir a ex-mulher na frente do filho de 6 anos do casal. O caso foi no sábado (25).

Segundo informação da TV São Francisco, Joelson Silva Santos (PSD) queria reatar o relacionamento, mas a ex-mulher não quis. Ele então espancou a vítima e usou um revólver para dar coronhadas na cabeça da mulher. Os dois foram casados por cerca de sete anos e estão separados há um.

Depois da agressão, a mulher, que já tinha uma medida protetiva contra o vereador, foi até a delegacia e passou por exame de corpo de delito.

A Polícia Civil diz que o caso foi registrado como lesão corporal e que o vereador está sendo procurado.

A Câmara de Vereadores da cidade marcou para 6 de julho uma sessão extraordinária para decidir se vai afastar Joelson das funções. O caso também deve ser encaminhado ao Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O vereador não foi localizado para comentar o caso.