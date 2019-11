Vereador é baleado na perna em atentado em Valente na Bahia

Um vereador do município de Valente, localizado a cerca de 240 Km de Salvador, foi baleado na perna, na noite desta sexta-feira (22), após voltar de uma partida de futebol com o filho. De acordo com informações da Polícia Militar, pai e filho estavam indo para casa de carro quando foram surpreendidos por outro veículo que saía de uma propriedade rural na localidade de Ichu de Valilândia.

(Foto: Reprodução/Augusto Urgente)

O vereador Antonio Aloizio de Araujo Oliveira, 55, mais conhecido como Luizinho (PSDB), estava no banco do carona e seu filho conduzia o veículo. O filho da vítima relatou à polícia que o indivíduo a bordo do outro automóvel estava vestindo um blusão e um boné coberto ainda pelo capuz do próprio blusão. A pessoa caminhou em direção ao vereador e o filho e disparou várias vezes contra eles e o carro. Imediatamente, o filho arrancou o veículo e tentou fugir, mas Luizinho foi atingido.

Ferido, Antônio Aloizio deu entrada no Hospital Municipal de Valente com um machucado na altura do joelho. Não há informações sobre o atual estado de saúde do vereador. Luizinho foi o 6º edil mais bem votado entre os 11 eleitos em 2016 na cidade, que tem pouco mais de 24 mil habitantes. O caso será investigado pela delegacia do município.