Vereador é morto a tiros no interior da Bahia

O vereador Pablo Campos Alves, do município de Andorinha — localizado a 430 km de Salvador — foi morto a tiros na noite de terça-feira, 20, no povoado local de Bananeiras. Pablo teria sido assassinado dentro da própria fazenda, por homens que chegaram armados em um carro.

Pablo tinha 40 anos e foi o terceiro parlamentar mais votado da cidade em 2020. Ele também havia atuado como secretário de Saúde do município. A prefeitura de Andorinha decretou luto oficial de três dias a partir desta quarta-feira (21).

A Polícia Civil informou que a 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), investiga o caso. Incursões estão sendo feitas para identificar os autores do crime. A autoria e motivação estão sendo investigadas. Foram expedidas as guias de remoção e perícia.

O velório do vereador acontece hoje, a partir das 16h, na Câmara Municipal de Andorinha. Seu sepultamento ocorrerá amanhã, 22, no Cemitério São João Batista, às 9h.