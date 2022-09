Vereador filmado agredindo jornalista renuncia ao mandato em Jacobina

O vereador Valnei dos Anjos (PCdoB), que agrediu uma jornalista que trabalha para a prefeitura de Jacobina, renunciou na segunda-feira (12) ao mandato.

A Câmara Municipal teve uma reunião ontem em que a Comissão de Ética apresentou um relatório do processo administrativo disciplinar aberto após o caso. A recomendação era pela cassação, mas na hora da votação alguns aliados se retiraram e não houve quórum suficiente para seguir.

Pouco depois, o vereador apresentou seu pedido de renúncia. Mesmo assim, a votação poderia acontecer caso houvesse vereadores suficientes, o que não foi o caso. É possível retomar a votação em outro momento.

A servidora agredida pelo vereador foi exonearada em agosto.

A assessoria jurídica do ex-vereador diz que ele renunciou por motivo de "foro íntimo", apesar das várias "ilegalidades" que aconteceram no curso do procedimento. Afirma ainda que Valnei foi vítima de perseguição e se tratou de um vereador muito atuante e que ajudou as mulheres. Ele está tranquilo e ao lado da família neste momento, acrescenta.

Relembre

As agressões ocorreram no dia 5 de junho, e ganharam repercussão no dia 7, quando o vídeo viralizou. A situação fora iniciada após a então servidora esbarrar no pé do vereador durante o Arraiá de Santo Antônio, dentro do Parque de Exposições da cidade. Uma discussão entre os dois foi iniciada e o vereador passou a agredir a vítima com xingamentos, empurrões e depois deu um soco na cabeça da jornalista.

Nas imagens, duas viaturas da Guarda Municipal de Jacobina aparecem, e três agentes veem a agressão. Eles só se aproximam do vereador após duas pessoas terem o segurado. Em seguida, o vereador é levado por outras duas mulheres, como se estivesse alcoolizado.

Após as agressões, ao ser procurado pela reportagem, o vereador limitou-se a reforçar uma postagem feita em suas redes sociais, na qual afirma “que sempre foi norteado pelo respeito à mulher e que comprovará a inocência após o processo legal”.

Ele foi afastado das atividades parlamentares a pedido da Comissão de Justiça. Outras três moradoras da cidade também entraram com representação contra o edil na Câmara de vereadores local.