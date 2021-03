Vereador sugere pegar aviões e pulverizar cidade com álcool em gel

O coronavírus se propaga, principalmente, pelo ar. Se esse é o modus operandi do 'bicho ruim', por que não pegar um avião, enchê-lo de álcool em gel e depois despejar sobre a cidade? Essa foi a proposta do presidente da Câmara de Vereadores de Canela (RS) , Alberi Dias (MDB).

A proposta de pulverização foi apresentada durante sessão realizada nesta segunda-feira (15).

"Mas, quem sabe? Nós poderíamos pulverizar, pelo menos na nossa cidade, de avião. Nós temos vários empresários que são donos de helicópteros, de avião. Sei lá, não sei se existe um álcool gel líquido ou alguma coisa para pulverizar, porque o vírus está no ar, né? É uma coisa de outro mundo. Já se pulveriza lavouras de avião. Talvez seja uma ideia, não sei se tem a tecnologia pra isso", diz ele.

As redes sociais não perdoaram a proposta exdrúxula do edil. Após a fala viralizar, uma série de postagens irônicas, memes e avaliações a respeito da sugestão surgiram.

"Previsão do tempo hoje em Canela RS: Sol com possibilidade de pancadas de álcool gel durante o dia", gastou um usuário do Twitter. "Falta só pegar um palito de fósforo, acender e jogar em cima", disse mais um.

"Chuvinha de álcool sobre a cidade de Canela. Fofo, né? Como que a comunidade médica e científica não pensou nisso antes?", ironizou outro.