Vereadora do Novo acusa colega de partido de tentar esganá-la na Câmara de SP

A vereadora Cris Monteiro (Novo), de 60 anos, prestou queixa nesta quinta-feira (11), acusando a também vereadora Janaína Lima, colega de partido, de agressão. O caso foi na cidade de São Paulo.

Cris diz que foi empurrada contra a parede do banheiro da Câmara de Vereadores e teve o pescoço agarrado, até cair no chão. A briga das duas aconteceu durante uma votação sobre reforma previdênciária municipal, na noite de ontem.

O tempo de fala das duas ao microfone teria dado início à confusão, segundo Janaína. As duas apareceram discutindo em um vídeo. O chefe de gabvinete de Cris diz que depois as duas foram para o banheiro, onde continuaram discutindo. Foi nessa hora que Cris teria sido empurrada e agarrada pelo pescoço.

Ela publicou uma foto em que aparece com marcas roxas no pescoço. Também teve machucados no joelho e outras escoriações, causadas pela queda. Cris tem alopecia e diz também que Janaína tirou sua peruca e pisoteou.

Janaína diz que agiu para se defender e também mostrou machucados (Foto: Acervo Pessoal)

Uma guarda que atua no local precisou arrombar a porta do local para entrar e socorrer Cris, ao lado de uma assessora parlamentar. “A Procuradoria da Câmara abriu procedimento de investigação interna para apurar o episódio. Cris foi socorrida por uma GCM e uma assessora parlamentar. (...) Janaína saiu do banheiro e, em seguida, fez um discurso de meia hora no púlpito do plenário, sem prestar atendimento a Cris Monteiro”, diz nota divulgada por Cris.

Janaína negou em nota que tenha tentado esganar a colega. Afirmou que a confusão começou porque Cris não quis aceitar um acordo feito pela bancada que dava a cada um 15 minutos de discurso. Diz que foi empurrada pela colega nas escadas e a situação ficou insustentável no banheiro. Afirma que tudo que fez foi em legítima defesa. Ela também postou imagem com marcas de agressões que teria sofrido de Cris. Ela afirmou que vai também prestar queixa, buscar a Justiça e quer que o Novo de São Paulo tome providências.