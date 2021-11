Vereadoras do Novo são suspensas após acusações de agressão mútua

As vereadoras do partido Novo, Cris Monteiro, 60 anos, e Janaina Lima, 37, tiveram uma briga envolvendo agressões físicas no banheiro da Câmara Municipal de São Paulo na noite de quarta-feira (10). A discussão aconteceu durante a votação da Reforma Previdenciária Municipal. As duas parlamentares registraram boletins de ocorrência por agressão hoje (11).

Nas redes sociais, as duas se acusaram de agressão e uma culpou a outra pelo início da briga. Após a repercussão, ambas foram suspensas pelo Novo.

Segundo relatos das envolvidas, a discussão começou devido a um desentendimento sobre o tempo de fala das vereadoras na sessão.

Cris Monteiro conta que foi agarrada, jogada no chão e segurada pelo pescoço. “Sofri violência física de outra mandatária do novo, quem eu achava que estava do meu lado, mas durante uma discussão é que vemos o pior do ser humano. Nunca imaginei que estaria passando por isso. Sei que preciso ser forte agora e tomar as devidas providências”, conta a vereadora, que registrou um boletim de ocorrência.

Em resposta, Janaina Lima afirmou que, na verdade, ela que teria sido a pessoa agredida e que apenas se defendeu. “Também não tentei enforcá-la, como a mesma alega. Me defendi apenas tentando me livrar de suas agressões covardes e incessantes, com no máximo empurrões e arranhões”, comentou. Ela também registrou um boletim de ocorrência.

Veja os fios completos no Twitter: