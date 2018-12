Vestibular da Uneb: frota de ônibus para atender candidatos será reforçada

Em função da realização do vestibular da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), no próximo domingo (2), das 8h às 12h, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), irá reforçar 66 linhas de ônibus que vão atender aos pontos onde acontecem as provas em Salvador. As linhas serão reforçadas de 5h às 12h.

A Prefeitura afirma que todas as linhas do sistema de transporte urbano da capital estarão operando e, durante todo o domingo, o usuário conta, ainda, com o benéficio do Domingo é Meia.

As provas também acontecerão na manhã de segunda-feira (3), quando a frota opera de maneira normal.

Confira a lista de linhas com reforço:

Código - Linha

1507 Pirajá / RN – Lapa

1515 Conjunto Pirajá I - Ribeira

1540 Conjunto Pirajá I – Estação Pirajá

1342 Est. Pirajá - Bonfim

1511 Conj. Pirajá I – Eng. V. Federação

0303 Boa V. São Caetano - Nazaré

1533 Fazenda Coutos - Lapa

1604 Base Naval / S. Thomé / Esc. de Menores - Lapa

1608 Paripe - Ribeira

1634 Alto de Coutos - Pituba

1638 Fazenda Coutos - Ribeira

1651 Base Naval – S. Thomé -Lapa

1662 Base Naval - Ribeira

0216 Ribeira – Lapa

0201 Ribeira /Bonfim - Campo Grande

0316 Faz. Grande do Retiro - Lapa

0221 Ribeira-Barbalho/Faz. Garcia

0218 Ribeira - Pituba

0219 Ribeira - Rodoviária

0237 Ribeira - Rio Sena / A. Sta. Terezinha

1607 Paripe – Barra

1614 Mirante de Periperi - Itaigara

1628 Rio Sena - Lapa

1633 Mirante de Periperi - Ondina

0301 Alto do Peru – Terminal Acesso Norte

1301 Estação Pirajá – Brotas

1327 Est. Pirajá - Bx. dos Sapateiros

1340 Est. Pirajá - Barra 1

1341 Est. Pirajá - Barra 2

1347 Est. Pirajá - Pituba

1388 Estação Pirajá – Barra 3

1102 Cabula VI - Lapa

1225 Sussuarana – Lapa ( Vasco)

1141 Cabula VI - Ribeira R1

1142 Cabula VI - Ribeira R2

1137 Pernambués – Barra

1389 N. Brasília/Jd. N. Esperança - Est. Pirajá

1334 Sete de Abril - Lapa

1107 Terminal Acesso Norte – Tancredo Neves

1146 Terminal Acesso Norte - Arenoso

1233 N. Sussuarana/Sussuarana – Terminal Acesso Norte

A Superintendência de Trânsito (Transalvador) informou que não foi solicitada pela Uneb para que seja realizada uma operação especial para o vestibular.

“A Transalvador estará com as ações que já realiza diariamente, monitorando os principais corredores de tráfego, tanto através de equipes em rondas pela cidade, quanto pelo Núcleo de Operações Assistidas (NOA), através das câmeras de videomonitoramento, para resolver com brevidade qualquer situação que possa causar retenções”, informou a assessoria do órgão.