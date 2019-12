Vestibular da Uneb registra abstenção de 13%; gabarito será divulgado nessa terça (17)

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) registrou um índice de abstenção de 13% no vestibular 2020, que teve a aplicação das provas concluída nesta segunda-feira (16). Dos 37.526 inscritos no processo seletivo, 4.903 não compareceram para realização das provas. O número é menor do que os registrados nos último anos. No vestibular de 2019 foram 6.282 ausentes (16,17%), em 2018 somaram 8.047 faltosos (19,25% ), em 2017 totalizou 12.564 (30,62%) e, em 2016, bateu o recorde com 12.596 (32.52%).

Nesta segunfa-feira (16) foram aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia). Os candidatos tiveram 4h para concluir os exames e só puderam deixar os locais após 2h do início. Os gabaritos dos dois dias serão divulgados nesta terça-feira (17), no site do processo seletivo.

Com o sonho de cursar o que deseja e ser o primeiro da família aprovado em uma instituição pública de nível superior, Mateus Pinheiro, 20, concorre a uma das vagas para a graduação em Psicologia ofertada no Campus I da Uneb, em Salvador.

“A prova de hoje foi um pouquinho mais difícil para mim, porque eu tenho mais facilidade com humanas. Entrar na universidade pública vai mudar muita coisa em minha vida, até porque na minha família ninguém pisou nesse espaço”, disse o candidato.

Confiante com a autoavaliação sobre o desempenho nos dois dias de prova, a jovem Ysabelle Brito, 17, acredita que conseguirá ser aprovada já na primeira tentativa. Ela busca ingressar no curso de Medicina Veterinária do Campus IX da universidade, em Barreiras.

“Me preparei por todo o ano para esses dois dias. Acredito na probabilidade de ser aprovada. Tenho amigos e familiares estudantes da UNEB, que confiam no bom ensino da instituição. Ficaria muito contente em realizar o meu desejo de me juntar a eles”, ressaltou a candidata.

Aproximadamente 3 mil profissionais trabalharam para garantir a realização do certame em 25 estabelecimentos da capital e 64 do interior do estado, contemplando 28 cidades.

Neste segundo dia de aplicação das provas, o vice-reitor da universidade, Marcelo Ávila, visitou o Colégio Estadual Governador Lomanto Junior, no bairro de Itapuã, em Salvador, e destacou a solidez apresentada na execução do vestibular da instituição.

“As provas têm sido um sucesso. Marcadas pela tranquilidade e organização. Ressalto o número de abstenção, que vem reduzindo a cada ano. Atribuo isso à credibilidade adquirida e ao crescimento da instituição, que têm feito com que novos estudantes tenham desejo de fazer parte da nossa universidade”, salientou o gestor.

O vice-reitor Ávila acrescentou ainda que a instituição está “de braços abertos para a chegada dos novos estudantes. Estamos espalhados pela Bahia, numa universidade viva, humana, atuante e participativa”.

Concorrência e resultado

A Uneb oferece neste ano 6.321 vagas no processo seletivo, para cursos de graduação na modalidade presencial (4.021) e na modalidade a distância, ofertados pela instituição (500) e pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), também ministrados pela Uneb (1.800).

Na capital, os cursos mais concorridos são Medicina (765 candidatos/vaga, com entrada no 1º semestre; e 342 candidatos/vaga, no 2º semestre) e Direito, com 99 candidatos/vaga (1º semestre).

Já no interior, as graduações com maior demanda são Direito, em Paulo Afonso, com 27 candidatos/vaga (1º semestre), e Enfermagem, em Guanambi, com 24 candidatos/vaga. Números para as vagas de ampla concorrência.

As opções de curso ofertadas estão distribuídas em todos os territórios de identidade do estado da Bahia. O certame prevê entrada para os semestres 2020.1 e 2020.2. O resultado final do Vestibular 2020 será publicado no site do processo seletivo, a partir de 12 de fevereiro de 2020.