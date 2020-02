Vestida de Rainha, Ivete Sangalo estreia no Carnaval 2020: 'Amor, empatia e respeito'

Ivete Sangalo abriu o desfile do Coruja no Circuito Dodô na tarde deste sábado (22), às 16h45. A cantora foi a primeira grande atração do dia por lá.

Ela subiu ao trio vestida de rainha, fazendo menção a um jogo de celular. A cantora brincou com a fantasia assim que subiu no trio: "Hoje eu tô vestida de rainha! E no meu reino tá liberado geral!".

"Boa tarde, boa noite, tô bem doida! Estarei cuidando daqui de cima para que você possa viver nesse Carnaval e em todos os dias da sua vida o que você quiser viver. Que a gente comece o Carnaval com amor, empatia e respeito", disse.

A cantora abriu a apresentação com O Mundo Vai, bem em frente ao Farol da Barra. A atriz Marina Ruy Barbosa curte a apresentação da cantora em cima do trio.

"Gente Marina Ruy Barbosa está no meu trio e eu estou desequilibrada com tanta beleza! Ela e o marido. E eu vi Marina pequenininha, isso que é barra. Agora ela tá grande já casou e vai ter filho", disse Ivete sobre a presença da atriz.

(Foto: Alfredo Filho/Secom)

Antes de repetir O Mundo Vai, música aposta dela para o Carnaval 2020, Ivete brincou com Marcio Victor. "Rapaz hoje recebi um áudio de Marcio Victor sabe o que ele disse?" Aí logo em seguida tocou um áudio com "Música do Carnavaaaaaal", bordão do cantor do Psirico. "Aí fui lá, toquei no áudio de novo e ouvi" seguido, de novo, pelo bordão.

