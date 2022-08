Vestidos de dignidade, auto-estima e identidade

Inquieta, criativa, arrojada e empreendedora. Depois de dois anos,a empresária Madalena Silva e a marca Negrif voltam ao programa ao vivo Empregos e Soluções. Decidida a vestir pessoas com dignidade, autoestima, beleza e identidade, a empresária será a convidada da consultora Flávia Paixão para comemorar o segundo aniversário do programa,nessa quarta-feira, à partir das 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram.

Madalena ou Madá falará sobre as superações desse período, além da ampliação do trabalho da marca, que agora também contempla um público 60 +.

Quem observa a força dessa mulher e da Negrif, talvez não imagine como o início foi difícil. Há pouco mais de onze anos,a design e empreeendedora só vendia suas criações como sacoleira, com peças sem etiquetas, sem possuir uma máquina de cartão de crédito e anotando as vendas num caderninho.

“No início, eu brincava de produzir roupa. Depois vi o desafio que era não ter dinheiro para comprar tecido e precisar comprar, produzir e vender para dar continuidade àquele negócio”, avalia.

Para ela, a grande lição para qualquer empreendedor está em acreditar em si, na sua essência e transmitir isso para o seu negócio, qualquer que seja ele. Vale reforçar que o cuidado de Madá não se resume à equipe ou os clientes. É estendido para os parceiros, que contam com o sucesso dela para sustentar as próprias famílias.

Com mais de uma década de história, o empreendimento aliou moda, movimento e festas, além de ter quebrado uma ditadura de roupas que não brigam com o biótipo brasileiro e respeitam a ancestralidade e o gosto por cores.

Para saber mais sobre essa história inspiradora, não deixe de acompanhar o programa, à partir das 18 horas.

Caso você não consiga, não se preocupe. O bate papo ficará gravado e acessível para quem quiser assistir ou até mesmo rever algum trecho mais relevante.