Viabahia altera acesso a dois bairros de Salvador nesta quinta (12)

Os moradores dos bairros de Marechal Rondon e Campinas de Pirajá, em Salvador, que usam a BR-324 para ir ou voltar para casa precisam ficar atentos. A via de acesso a essas duas localidades mudou. A alteração começou nesta quinta-feira (12).

Em nota, a Viabahia, concessionária que administra o trecho da BR-324 que passava por esses bairros, informou que fez uma alteração no acesso a essas comunidades. A partir das 22h desta quinta-feira (12), o tráfego será modificado na altura do Km 619, sentido Feira de Santana para Salvador.

Os condutores agora terão que acessar a nova via marginal, localizada a 900 metros antes da entrada anterior. A Viabahia informou que a obra foi executada pela MJA logística e que o objetivo da alteração no tráfego é melhorar a fluidez do trânsito na região.

A concessionária informou que placas de sinalização foram instaladas no local para orientar os motoristas.