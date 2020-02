Viaduto da Gabriela é reaberto para tráfego no Canela

Em obras de recuperação estrutural desde outubro, o Viaduto da Gabriela foi reaberto para o tráfego de veículos neste domingo (16). Desta forma, os veículos que estiverem na Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) e desejarem seguir para a Graça, ou vice-versa, já podem utilizar normalmente o equipamento.

“A Transalvador prestou auxílio com o bloqueio do tráfego enquanto a Sucop realizava a obra. Com a conclusão, já podemos abrir para o tráfego com segurança”, afirmou o superintendente de trânsito, Fabrizzio Müller.