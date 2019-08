Viadutos para o BRT começam a ser erguidos na região do Itaigara

As obras do BRT ganharam uma nova etapa nesta quinta-feira (1º), quando começaram a ser implantadas as vigas que darão suporte aos viadutos dos corredores exclusivos do sistema de transporte. A previsão é que esta etapa da obra seja concluída em dezembro.

A promessa do BRT é melhorar o acesso e saída do bairro do Itaigara pelas avenidas ACM e Juracy Magalhães. Ao todo, serão dois novos viadutos no bairro do Itaigara: um no sentido Parque da Cidade-Lucaia e outro na direção Parque da Cidade-Iguatemi. Também serão implantadas pistas exclusivas e segregadas para automóveis, transporte público (BRT) e ciclovia.

Um terceiro viaduto será erguido na região do Shopping da Bahia, também neste primeiro trecho dos corredores do BRT, que terá 2,9 km de extensão e ligará as regiões do Parque da Cidade e do centro de compras. No total, as obras estão 15% concluídas e devem ser totalmente finalizadas até o final de 2020.

O primeiro trecho prevê ainda a implantação de quatro elevados ao total, que já estão em fase de construção, próximos ao Hiper, Cidadela e na altura do Parque da Cidade. Esses elevados também terão vias segregadas para o transporte público, pistas expressas e ciclovia, além de estações de transbordo.

Com a instalação dos novos viadutos, boa parte dos semáforos e retornos também serão retirados da pista. De acordo com o consórcio responsável pela obra, os elevados serão pontuais e erguidos para passar por cima de cruzamentos e dos semáforos que permanecerem, não sendo permanentes ao longo da via, como acontece com o traçado do metrô na Avenida Mario Leal Ferreira (Bonocô).



Com a chegada do BRT será possível, por exemplo, sair do final da Garibaldi (sentido Rio Vermelho), acessar uma das vias expressas e não passar por nenhuma sinaleira até o início da Avenida Paralela.