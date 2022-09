Viagem teste de novo trecho da Linha 1 do metrô de Salvador é anunciada

A viagem teste do tramo 3 da Linha 1 do metrô de Salvador deverá ocorrer nos próximos dias, segundo o governador Rui Costa. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (14), durante o evento de inauguração do Hospital do Homem, no bairro do Cabula

“Estaremos no máximo em alguns dias já fazendo a viagem teste e colocando o metrô para rodar nos 5 quilômetros adicionais até Águas Claras”, disse o governador em coletiva de imprensa.

O novo trecho, de mais 5 km e quase todo elevado chamado, terá mais 2 estações após a estação Pirajá: Campinas e Águas Claras/Cajazeiras.

O projeto do Governo do Estado faz parte da expansão do metrô de Salvador e é executado pelo Consórcio Metrô Tramo III, formado pelas empresas Camargo Corrêa Infra, EPC e TSEA.