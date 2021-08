Viagens à Europa neste verão: restrições de entrada

Depois de um ano e meio enfrentando uma pandemia que vem afetando o mundo inteiro, em maior ou menor grau, muitos brasileiros estão ansiosos para retomar seus planos de viagens à Europa. As autoridades dos mais famosos destinos turísticos europeus vêm relaxando medidas de isolamento social gradualmente, sendo que muitos já estão aceitando a entrada de visitantes estrangeiros em seus territórios desde o início da temporada de verão no hemisfério norte.

No entanto, essa retomada do turismo ainda se destina apenas aos viajantes vindos de outros países de dentro do próprio bloco ou de áreas classificadas como de baixo risco de transmissão do coronavírus. Graças ao sucesso das campanhas de vacinação em massa contra a Covid-19, pessoas que vão à Europa a partir de países como os EUA e Israel não encontram restrições severas para entrar (confira aqui as atualizações nesse sentido).

Como o Brasil é uma das áreas de alto risco, a maior parte dos países europeus proíbe ou impõe restrições de entrada aos turistas que partem daqui.

Mesmo que o viajante consiga entrar em um determinado país, sua experiência será afetada pela necessidade de realizar testes e custear a sua hospedagem/alimentação durante o período de auto isolamento, além de dificultar o deslocamento entre países — que é um dos fatores mais atraentes dos roteiros pelo continente europeu.

É claro que há lugares menos restritivos quanto aos viajantes vindos do Brasil, como é o caso da Albânia e do Uzbequistão, mas isso não acontece com os destinos preferidos dos brasileiros. A maior parte desses países tem regras rígidas quanto às chegadas provenientes de áreas de risco e estima-se que as restrições continuem vigentes até o final do verão europeu.

Com os atrasos na imunização completa da população brasileira e a ameaça de propagação de novas variantes do coronavírus em nosso país, o mais prudente é deixar as viagens à Europa para o ano que vem. Assim, são maiores as chances de aproveitar uma temporada europeia com temperatura agradável e a possibilidade de montar um roteiro que inclua mais de um país.

Mesmo com a retirada das restrições de entrada atuais, os portadores de passaporte do Brasil devem levar em conta a implementação do ETIAS. Esse novo requisito de viagem entra em vigor a partir de 2022 e será exigido dos turistas brasileiros, conforme explicado ao final deste artigo.

Restrições de entrada na Europa partindo do Brasil

Confira as restrições de entrada nos países europeus que estão no topo da lista de desejos de viagem dos brasileiros:

Portugal: Para entrar em Portugal atualmente, é necessário comprovar residência no país ou dupla cidadania portuguesa, apresentar um resultado negativo para teste PCR feito até 48 horas antes do embarque e ficar em quarentena por 14 dias.

Espanha: A entrada de turistas do Brasil na Espanha está proibida pelas regras em vigor até o início de agosto, quando ocorre a revisão das medidas contra a propagação da Covid em território espanhol.

França: No final de julho, as autoridades francesas anunciaram que vão liberar a entrada de turistas estrangeiros completamente vacinados com imunizantes aprovados pela EMA (Agência Europeia de Medicamentos). Falta saber se o Brasil sofrerá restrições.

Inglaterra: Pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 10 dias antes do embarque para a Inglaterra não têm permissão de entrar no país, a menos que sejam cidadãos britânicos ou residentes no Reino Unido — e mesmo nesses casos aplicam-se requisitos referentes a testagem em pelo menos duas etapas de uma quarentena obrigatória.

Itália: Atualmente, os turistas provenientes do Brasil não têm permissão para entrar na Itália. Pode haver exceções para quem é residente ou possui dupla nacionalidade italiana, com requisitos de quarentena mínima de 10 dias à chegada e apresentação de teste PCR com resultado negativo, efetuado em até 72 horas antes do embarque.

Vale ressaltar que também haverá exigência de testagem e quarentena no regresso ao Brasil.

ETIAS: novo requisito para viagens à Europa entra em vigor em 2022

Com a implementação do ETIAS (Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem), prevista para 2022, os turistas brasileiros terão que atender a um novo requisito para entrar na Europa: será obrigatório obter previamente uma autorização eletrônica de viagem.

O processo para cumprir com esse requisito vai ser simples, ágil e totalmente online. Basta preencher um formulário na plataforma do ETIAS, pagar a taxa de emissão usando um cartão de crédito ou débito e aguardar o envio da resposta por e-mail.

Uma mesma autorização ETIAS pode ser usada por até 3 anos e fica vinculada ao passaporte usado pelo viajante para múltiplas entradas em 26 países europeus do Espaço Schengen. Isso dá direito a ficar até 90 dias em qualquer parte dessa área e deslocar-se livremente pelas fronteiras internas — podendo ter experiências mais plenas nas viagens à Europa. O visto de viagem será emitido pela União Europeia e por se tratar de um procedimento que será feito daqui a um ano, em 2022, ainda não foi definido onde ou como será emitido.

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.