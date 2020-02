Viaje pelos cantos e encantos da capital baiana

Estamos em pleno Verão e o ritmo do Carnaval toma conta da cidade. Salvador não para. Turistas e soteropolitanos se misturam nos pontos mais badalados daqui, transitando dia e noite pelas diversas atrações da nossa cidade. E são muitas. Salvador tem tantas praias, paisagens, patrimônios culturais, festas e shows que chega a ser difícil escolher o que fazer. Por isso, o Aeroporto de Salvador preparou ótimas dicas de passeios e atrações para quem quer viajar pela cidade sem perder nada.

Pelourinho

Parada obrigatória para quem está em Salvador, esse bairro histórico da cidade enche os olhos de quem passeia por suas ruas de paralelepípedo e casas coloridas de arquitetura colonial. Com diversos bares, lojas de lembrancinhas e museus, o Pelourinho é o ponto turístico definitivo de Salvador. E também dá para aproveitar a folia por lá. As praças do Pelô, como é carinhosamente chamado, recebem apresentações musicais com frequência, e as fanfarras agradam os que gostam de pular o Carnaval à moda antiga.

Santo Antônio Além do Carmo

Localizado no Centro Histórico de Salvador, esse bairro boêmio atrai muitos visitantes pela beleza da sua arquitetura, pelos restaurantes e botecos, e pelos shows que acontecem no Largo de Santo Antônio. Apresentações de samba já viraram tradição por lá, mas a praça também recebe atrações musicais diversificadas, especialmente no período do Carnaval.

Santo Antônio Além do Carmo (reprodução)

Praia da Gamboa

Quem passa pela Avenida Contorno dá de cara com uma das vistas mais bonitas de Salvador. Uma imensidão de azul que se estende até o horizonte. E escondida ali embaixo está uma prainha cheia de charme, com a faixa de areia coberta por pedrinhas e água bem tranquila. A praia da Gamboa é pouco conhecida, mas vem se tornando cada vez mais popular à medida que as pessoas descobrem esse pedacinho do paraíso.

Ponta de Humaitá

Nessa pequena península na Baía de Todos os Santos, os visitantes têm uma vista incrível de Salvador e do mar, e podem apreciar um belíssimo pôr do sol. Lá ficam o Forte e o Mosteiro de Monte Serrat, construções que datam do período colonial, além de um farol que já é marca registrada do local. E ainda tem restaurantes para quem quer desfrutar da culinária baiana enquanto admira a vista.

Ponta de Humaitá (divulgação)

Morro do Cristo

Pertinho do Farol da Barra, um dos cartões postais mais famosos de Salvador, fica um ponto não tão conhecido, mas de vista privilegiada. O Morro do Cristo, assim conhecido por abrigar uma estátua de Jesus, tem um mirante de onde é possível avistar o mar e o Farol da Barra ao longe. Também há uma tirolesa no local, por onde os mais aventureiros podem descer até a praia da Barra. Quem está a caminho do farol pode aproveitar e fazer uma parada por lá, vale muito a pena.

Morro do Cristo (Reprodução/Seinfra)

Praia da Paciência

Essa pequena praia no bairro do Rio Vermelho é ótima para quem quer relaxar e tomar um banho de mar, graças às piscininhas naturais que se formam por lá. A praia é delimitada por um paredão rochoso, que complementa a beleza da paisagem. Normalmente não é muito movimentada, sendo ideal para quem gosta de aproveitar o sol num ambiente mais tranquilo.

Praia de São Tomé do Paripe

Localizada no Subúrbio Ferroviário de Salvador, essa praia ocupa uma extensa faixa de areia e suas águas tranquilas são ótimas para o banho. Lá fica instalado um terminal marítimo, de onde é possível pegar um barco e fazer um passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos. A praia é dividida em duas, sendo um lado de uso exclusivo da Marinha do Brasil. Vale a pena a visita para admirar a beleza da paisagem, dar um mergulho, ou pegar um barco para conhecer as belas ilhas do nosso litoral.

Praia de São Tomé de Paripe (reprodução: TripAdvisor)

Praia do Flamengo

Quem quer curtir uma praia mais agitada no verão de Salvador tem que visitar a Praia do Flamengo. É lá que ficam as barracas de praia mais badaladas, e muitos esportes são praticados pelos frequentadores do local, tanto na areia quanto no mar. É comum ver pessoas praticando futevôlei, frescobol e kitesurf por lá. Guarda-sóis se espalham pela faixa de areia e comerciantes circulam vendendo picolés, queijo coalho na brasa (o famoso queijinho) e outros alimentos. É uma praia ótima para curtir com a família ou com os amigos.

