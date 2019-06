Viatura da PM pega fogo em Cosme de Farias

Uma viatura da Polícia Militar da Bahia (PM) pegou fogo no final da tarde de sábado (29), quando estava estacionada em uma rua no final de linha de Cosme de Farias, que dá acesso a Baixada do Alto. As chamas começaram pela parte de baixo do veículo e o deixou destruído. Em nota, a PM informou que ninguém ficou ferido e que as causas do incêndio serão investigadas pelos agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A PM informou ainda que a viatura que pegou fogo pertencia ao Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vila Laura) e era usada no momento por policiais que realizavam uma incursão na Baixada do Alto. Eles estavam fora do veículo, quando foram acionados pela Central de rádio da unidade com a informação de que a viatura, que estava estacionado na rua que dá acesso ao bairro, estava pegando fogo.

"De imediato, os policiais militares foram verificar o ocorrido e acionaram os bombeiros militares que conseguiram apagar as chamas", informou a PM, em comunicado.

Após circular nas redes sociais imagens da viatura pegando fogo e a informação de que a ação teria sido promovida por membros de uma facção que atua no bairro, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) emitiu uma nota informando que "não existe indício de ação externa (vandalismo) e que as chamas concentradas na região do motor indicam possível pane elétrica". A SSP explicou também que a viatura será trocada, como está previsto no contrato de locação, em casos de sinistros.