Vice-campeã do BBB20, Rafa Kalimann vai doar R$ 150 mil para combate à covid-19

A influenciadora digital Rafaela Kalimann, vice-campeã do Big Brother Brasil (BBB) 20, anunciou que vai doar o prêmio de R$ 150 mil a alguma instituição para o combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. A decisão de Rafa foi revelada em vídeo gravado com Giovanna Ewbank para o canal dela no YouTube.

Rafa ficou em segundo lugar na disputa do reality show, que teve a médica Thelma Assis como grande vencedora. "Vou doar o prêmio inteiro, já era um propósito meu. Até sair, eu ia doar para a ONG Missão África [da qual é madrinha], mas agora, pensando na questão do vírus, preciso focar nas prioridades", refletiu.

(Foto: Reprodução/ YouTube)

Ainda na entrevista à Ewbank, Rafa comentou sobre a possibilidade de se acertar com Bianca Andrade, a Boca Rosa. As duas se desentenderam logo no início do jogo e Bianca foi eliminada após ser indicada por Rafa ao paredão. "Existe a chance [de nos falarmos de novo], acho até justo que a gente tenha o momento de esclarecer tudo. Não que isso vá gerar uma amizade, mas por respeito mesmo. Ambas amadureceram com o reality. Não me arrependo de nada", garantiu.

Sobre seu sucesso fora da casa, Rafa disse que ainda está se acostumando e pretende ter aulas de teatro quando o isolamento social acabar. "Ainda estou muito em estado de choque. Quero voltar a fazer teatro, mas não sei se quero isso como carreira", admitiu.

Confira a entrevista completa de Rafa Kalimann para o canal do YouTube de Giovanna Ewbank: