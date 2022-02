Vice-governador é levado para hospital após passar mal em evento

O vice-governador, João Leão, passou mal durante a solenidade de comemoração dos 197 anos da Polícia Militar da Bahia (PMBA), nesta quinta-feira (17). O evento, que também contava com a participação do governador, Rui Costa, foi interrompido. O ato estava sendo realizado na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador.

João Leão teve uma queda de pressão e chegou a ficar deitado no palanque do evento. Em nota, a assessoria informou que Leão foi avaliado por uma equipe médica e, após ser estabilizado, foi levado para o Hospital Santa Izabel, para ser reavaliado.

No evento, Rui disse que Leão não estava cuidando direito da saúde e que não se alimentou nesta quinta. "Ele tem tido esses episódios de baixa de pressão. Leãozinho é uma alegria e entusiamo contagiantes, mas às vezes ele descuida da saude. A médica recomendou que ele parasse de fumar e ontem ele fumou muito do meu lado. Cacá Leão me disse que hoje ele não tomou café. Se um jovem sem tomar café nesse mormaço baixa a pressão, imagine uma pessoa de 76 anos", disse o governador.