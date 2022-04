Vice-prefeita de Laje morre aos 37 anos

A vice-prefeita do município de Laje, Eliene Batista, morreu aos 37 anos, na manhã desta terça-feira (19). Eliene também ocupava o cargo de secretária municipal da Saúde.

No dia 8 de abril, Eliene foi diagnosticada com leucemia promielocítica aguda e iniciou o tratamento. Com o agravamento do seu quadro de saúde, a vice-prefeita foi transferida para um hospital em Salvador.

Em nota, a prefeitura de Laje lamentou a morte e destacou a importância política dela para a cidade. "Eliene além de deixar um legado no município de Laje, também deixa uma lembrança de uma querida amiga, filha, mãe e esposa".