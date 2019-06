Vice-prefeito Bruno Reis entrega espaço recreativo à população de São Marcos

O vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, inaugurou na noite de terça-feira (11) a Praça da Escolinha, na comunidade do Coroado em Salvador.

O equipamento de lazer foi requalificado pela gestão municipal. Agora, o espaço de convivência conta com parquinho para crianças, mesa de jogos, diversos brinquedos e academia de ginástica, na qual os moradores da comunidade podem se exercitar ao ar livre.

Com investimento de R$ 43,4 mil, a praça também recebeu paisagismo e nova iluminação. “Vamos avançar ainda mais com iniciativas que ajudam a aumentar a autoestima dos moradores das comunidades da capital”, destacou Bruno Reis que também é secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

Acompanhado dos vereadores Téo Senna e Sérgio Nogueira, de diversos líderes comunitários e da equipe da administração municipal, o vice-prefeito Bruno Reis caminhou pelas ruas de São Marcos. Com os moradores, o também secretário de Obras conversou sobre as melhorias que estão sendo feitas na cidade pela Prefeitura, as expectativas e necessidades da população, além das novas intervenções previstas para começar nos próximos meses.