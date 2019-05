Vice-prefeito Bruno Reis entrega praça reformada em Brotas

A prefeitura de Salvador entregou na noite de segunda-feira (06) uma nova praça para moradores do bairro de Brotas. A Praça Alcides Amaral Cruz foi inaugurada pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis. A solenidade de entrega contou com a participação dos vereadores Sérgio Nogueira, Vado Malassombrado e Demétrio Oliveira.

“Devolvemos às famílias o prazer de frequentar as áreas públicas de convivência a cada equipamento de lazer que construímos ou revitalizamos em Salvador. Vamos continuar levando mais qualidade de vida para a população, ao mesmo tempo em que estimulamos a socialização e o fortalecimento dos laços de amizade nas comunidades”, afirmou o vice-prefeito.

Foto: Divulgação

A praça, segundo Bruno Reis, conta com parque e diversos brinquedos para a recreação infantil. O equipamento também recebeu paisagismo e nova iluminação. Com 107 metros quadrados de área construída, o espaço público de lazer possui rampa de acessibilidade e foi reformado com materiais produzidos pela fábrica da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).

Ao lado de líderes comunitários e moradores de Brotas, Bruno anunciou a reforma de um campo, além da implantação de uma academia de ginástica ao ar livre e de novos pontos de iluminação em LED no bairro.