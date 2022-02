'Viciada em plástica’ já gastou mais de R$ 500 mil em procedimentos e quase morreu em cirurgia

Convertidos em real, a influencer Mary Magdalene, de 25 anos, já gastou o equivalente a R$514 mil para alimentar seu "vício em plásticas", como ela própria define. Há aproximadamente dois anos, ela quase morreu por complicações em um procedimento para conquistar a ‘vagina mais gorda do mundo

Mary foi submetida a duas transfusões, após perder bastante sangue. Ao garantir a recuperação, tratou logo de retornar à mesa de cirurgia, desta vez para garantir o nariz fininho e os olhos de gato.

A influencer fez a primeira cirurgia aos 21 anos, quando era stripper e acompanhante de luxo. Na época, ela se submeteu a lifting de sobrancelhas, transferências de gordura, várias operações no nariz e seios, facetas, lipoaspiração, injeções e três liftings no bumbum. A história de Mary foi contada no podcast No Jumper.

Ela contou que não pretende parar com as transformações estéticas. "Eu posso continuar crescendo. Vou continuar crescendo e crescendo até eu morrer. Eu não me importo. Para mim, não há um ponto final", disse, em referência aos próprios seios que possuem expansores.