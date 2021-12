Victor Igor anuncia fim de noivado com influencer baiana Sthe Matos

Sthe Matos está solteira. Victor Igoh, ex-noivo da baiana, anunciou em suas redes sociais o término do relacionamento com a peoa, que está confinada em "A Fazenda 13". O motivo para o fim são os 'carinhos e afetos' que a influencer está trocando com Dynho Alves.

Detalhe que Dynho também entrou no reality casado. MC Mirella, ex-esposa dele, também anunciou que pretende pedir divórcio por conta da aproximação dele com Sthe.

"Levando em consideração o que eu quero para minha vida, também os meus valores e, principalmente, a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 06/12/2021, o meu noivado com Sthefane Matos chegou ao fim", escreveu o também baiano Victor Igor.

Em nota, o empresário contou que ia esperar o programa terminar, ou Sthe Matos ser eliminada, para poderem se encontrar e conversar: "Ao menos, tentar entender esse comportamento que todos estão vendo", disse.

"Desde a entrada dela no reality, já assisti incansáveis vezes as cenas contraditórias a tudo o que eu acreditava existirem entre nós como casal e como família. No entanto, sempre me mantive mais reservado sobre o assunto, aguardando o retorno dela para conversarmos, e ela me esclarecer tudo aquilo que foi visto", continuou Igor.

O tatuador revelou que tomou a decisão após ver um vídeo de Sthe conversando com Aline Mineiro.

"Após ver novos vídeos, ontem, nos quais minha própria companheira assume, através de códigos em um papo com sua colega de confinamento, alguns atos físicos com o dito 'amigo/irmão', e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera de forma exacerbada o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo", anuncia, Victor Igor.

A conversa em questão aconteceu na madrugada desta segunda-feira, após uma festa. Sthefane Matos e Aline Mineiro conversaram sobre suas relações no confinamento, e Sthe, começou a falar em códigos sobre uma situação que viveu com um peão. A influenciadora deu a entender que estaria com medo da câmera ter gravado um momento em que ela estava na piscina e teria passado a mão em um participante, que, supostamente seria Dynho Alves.

Sthe comentou: "Eu tô preocupada com a 'scinapi'. Do dia da 'scinapi'", fazendo referência à piscina. A ex-panicat se surpreendeu: "Tá preocupada com isso? Mas, é que eu não entendi muito. Você só...", e fez um sinal esticando o braço.

Ainda falando em códigos, Aline questionou: "Você passou a mão na ovelha?" e Sthefane confirmou. A ex-panicat continuou: "Tá. Só isso? Mas esbarrou, encostou. Pode esbarrar".

Victor finalizou o comunicado exaltando a ótima mãe, e a menina guerreira que Sthe é: "Não tem correlação com a minha frustração como companheiro. São duas coisas distintas, que devemos respeitar e sempre considerar", disse.

"Peço desculpas para as pessoas que sempre torceram pelo nosso relacionamento e pela união da nossa família. Nossos planos são apenas os nossos planos. Deus faz do jeito Dele. E o plano Dele será sempre o melhor para nós", concluiu, Victor Igor.